·Происшествия

Молодым людям грозит статья за хулиганство.
Следственным управлением СК России по Омской области начата проверка по факту нападения агрессивных подростков с самодельным оружием. Согласно сообщениям, 9 августа два подростка без повода напали на пожилого омича в Кировском округе и причинили ему увечья.
Проверка направлена на установление всех обстоятельств происшествия и определение наличия признаков уголовно наказуемого деяния по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Напомним, что нападение сопровождалось сниманием подростками штанов и демонстрированием пятой точки. После акта оголения завязалась потасовка, и один из бандитов поранил глаз жителю Левобережья самодельным оружием – закрепленной на пальце бритвой. 
Граждан, ставших свидетелями происшествия, призывают поделиться информацией по телефону доверия следственного управления 395-506.
Мария Филимонова
