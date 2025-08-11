Малолетние «бандиты» вооружены прикрепленной на пальце бритвой.

В воскресенье, 10 августа, омичи в соцсетях сообщили о нападении агрессивных подростков с самодельным оружием. Как сообщили обеспокоенные жители Левого берега, 9 августа за ними увязались двое подростков.

Нападение сопровождалось сниманием подростками штанов и демонстрированием пятой точки. После акта оголения завязалась потасовка, и один из бандитов поранил глаз жителю Левобережья самодельным оружием – закрепленной на пальце бритвой.

– Двое подростков уязались за моими родителями, снимали штаны, показывали пятую точку, вели себя неадекватно, провоцировали на драку и преследовали. Затем была потасовка, и один из них по голове ударил моего отца и поранил глаз самодельной мелкой бритвой, которая была зафиксирована на пальце руки, – рассказали жители в паблике «Инцидент Омск».

Напомним, что весной в Омске объявилась банда «пацанов», обстреливающая ларьки. Хулиганы повредили выстрелом стеклянный павильон остановки «ОЛТУГА», а ранее подростки обстреляли цветочный киоск.