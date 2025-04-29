– Вечерние сборища, сопровождаемые стрельбой из оружия, держат в страхе местных жителей и наносят ущерб имуществу предпринимателей, – рассказал очевидец в соцсетях.
По словам горожан, 18 апреля хулиганы повредили выстрелом стеклянный павильон остановки «ОЛТУГА». Ранее подростки обстреляли цветочный киоск.
В полиции «Омск-информу» уточнили, что заявление о повреждении остановки поступило 22 апреля. Сейчас сотрудники разбираются в обстоятельствах происшествия, устанавливают свидетелей и нарушителей. Проверку проводят и по факту повреждения цветочного павильона, которое произошло днем ранее.
Подобные развлечения были характерны для подростковых бандитских групп в 1980–1990-е гг. и хорошо показаны в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Агрессивных школьников и студентов тогда называли «пацанами». В усеченном виде подобная маргинализированная субкультура дожила до наших дней. Хулиганские тусовки можно наблюдать на колоритных окраинах Омска с народными названиями: Старом Кировске, Амуре, Нефтах, на Телевизионке и в Порт-Артуре.