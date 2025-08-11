Скидка временно недоступна.

Сегодня, 11 августа, пресс-служба омских парков объявила о временном прекращении работы «Счастливого понедельника». Напомним, что благодаря акции в этот день недели многодетные семьи и участники боевых действий при предъявлении удостоверения могут прокатиться по карте «Городские парки» на каждом аттракционе за 119 рублей.

Как сообщили в официальном телеграм-канале парков, скидку отменили из-за сбоев в работе интернета.

– Из-за временного отсутствия интернет-соединения акция «Счастливый понедельник» приостановлена! – говорится в сообщении.

Отмечается, что все аттракционы работают в привычном режиме. Омичи могут приобрести билеты в кассах, оплатив банковской картой или наличными.

Напомним, что в омских парках также действует акция «Скидочный четверг».