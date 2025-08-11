Дом на 50 лет Профсоюзов, 81, продолжает представлять опасность.

Вчера, 10 августа, в соцсетях распространилось сообщение о пожаре в аварийном здании по адресу: 50 лет Профсоюзов, 81.

– Общага, которую обещали снести, но, увы, до сих пор стоит. В этот заброшенный дом лазают не только дети, но и люди без определенного места жительства. Устроили там ночлежку, еще и пожар. На видео видно, что сначала вышел мужчина, потом еще три человека, – говорится в сообщении в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Напомним, что этим летом мэрия Омска ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения здания.

Пятиэтажку признали аварийной еще в 2016 году. В апреле 2023 года мэр подписал постановление о расселении дома.

В январе 2024 года в доме уже вводили режим ЧС из-за того, что стены начали разрушаться. Тогда здание отключили от коммуникаций, в том числе отопления, несмотря на то что омичи отказывались его покидать.