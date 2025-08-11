Давыдов раскритиковал доверие клуба к канадскому тренеру и его штабу.

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов раскритиковал работу руководства «Авангарда», заявив, что неправильно позволять Ги Буше делать все, что он хочет.

– Сначала меняют половину команды, потом убирают своего воспитанника Ткачева. Теперь канадские капризы вышли на новый уровень – канадский штаб теперь не только в «Авангарде», но и в дочерней команде ВХЛ «Омские Крылья». Если правильно понимаю, Буше уже трудоустроил в Омске чуть ли не всех своих североамериканских друзей. Судя по прессе, на отличные деньги. Понимаю, зачем это делает сам тренер. Не понимаю, почему у него на поводу идет омское руководство. Загадка, – цитирует слова эксперта Russia-Hockey.ru.

Заслуженный тренер СССР подчеркнул, что, раз руководство доверяет канадским главным тренерам и считает их лучшими, логично было бы для обмена опытом и воспитания своих специалистов назначить к ним российских, желательно омских, молодых и перспективных помощников ради будущего клуба.

– В этом случае я еще смогу понять назначение того же Буше или Галлана в китайский клуб. Но когда они везут из Канады целые бригады ассистентов – это бессмыслица. И унижение нашей школы – и тренерской, и вообще хоккейной, – подытожил Давыдов.

Напомним, что ранее, после ухода Владимира Ткачева, Давыдов спрогнозировал трудные времена для «Авангарда».