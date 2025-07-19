Олимпийский чемпион считает, что конфликт с нападающим может ударить по командному духу.

Олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о ситуации с Владимиром Ткачевым и стиле работы главного тренера «Авангарда» Ги Буше. По его мнению, уже с самого начала было очевидно, что стиль агрессивного хоккея, который проповедует канадский тренер, оказался несовместим с нынешней формой Ткачева после травмы.

– Сразу было понятно, что новый тренер из Канады будет ставить свой хоккей – силовой, агрессивный, в стиле «тяни-толкай». Ткачев в него не вписывается, тем более после тяжелой травмы, – цитирует олимпийского чемпиона Russia-hockey.ru.

Эксперт отметил, что тренер Ги Буше сильно рискует, поскольку решение по Ткачеву является непопулярным и вызывает вопросы как у болельщиков, так и у игроков команды. Он добавил, что давление на тренера в этом сезоне будет очень высоким, и снять его можно лишь безупречным результатом, ведь права на ошибку у тренера больше нет.

Кроме того, Давыдов подчеркнул, что ситуация с Ткачевым не останется без последствий и вполне может повлиять на командный дух.

– Я считаю, что на дух команды такие события всегда влияют. К своим воспитанникам нужно относиться аккуратно, с уважением. В свое время мы проходили это с Андреем Мироновым, его уход повлиял и на защитника, и на команду. Думаю, что после истории с Ткачевым Омск ждут трудные времена, – сказал Давыдов.

Эксперт также отметил, что происходящее, вероятно, сопровождается значительными финансовыми затратами, и задался вопросом, за чей счет все это финансируется. По его словам, в происходящем сложно найти логику, скорее, это похоже на умышленный вред.

Напомним, что ранее в клубе официально подтвердили, что контракт с Владимиром Ткачевым расторгнут.