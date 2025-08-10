Записаться и совершить экскурсию по составу можно на 11 и 12 августа.

Завтра, 11 августа, в Омск приедет передвижная выставка «Поезд победы», рассказывающая о Великой Отечественной войне.

Экспозиция прямо в вагонах настоящего железнодорожного состава воссоздаст атмосферу военных лет, благодаря мультимедийному сопровождению и соответствующему эпохе антуражу.

Поезд состоит из десяти вагонов, каждый из которых посвящен отдельному этапу Великой Отечественной войны. Особенность экспозиции заключается в ее современном техническом оснащении: используется свыше 50 видеопроекторов, установлено 18 больших экранов и подготовлено 12 сенсорных столов. Все это дополняется светом и звуком, создавая полную иллюзию воздушных баталий, масштабных танковых атак, ежедневной армейской службы и мирных воспоминаний довоенной эпохи.

Зарегистрироваться можно бесплатно здесь на 11 и 12 августа. Выставка будет работать с 9 до 18 часов. Запись бесплатная, но запускать будут группами по времени. Электронный билет придет на почту.