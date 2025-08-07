Омичи смогут переместиться во времени 11 и 12 августа на железнодорожном вокзале.
Жители и гости Омска впервые увидят уникальную экспозицию, рассказывающую о событиях Великой Отечественной войны. Передвижная выставка разместится прямо в вагонах настоящего железнодорожного состава, предоставляя зрителям впечатления благодаря мультимедийному сопровождению и созданию атмосферы военных лет.
Поезд состоит из десяти вагонов, каждый из которых посвящен отдельному этапу Великой Отечественной войны и оснащен уникальной интерактивной экспозицией. Особенность экспозиции заключается в ее современном техническом оснащении: используется свыше 50 видеопроекторов, установлено 18 больших экранов и подготовлено 12 сенсорных столов. Все это дополняется светом и звуком, создавая полную иллюзию воздушных баталий, масштабных танковых атак, ежедневной армейской службы и мирных воспоминаний довоенной эпохи.
Посещение выставки возможно только по предварительной регистрации на официальном портале проекта «Поезд Победы» (12+). Регистрация откроется приблизительно за сутки до приезда поезда.
Организаторы напоминают, что мероприятие проводится бесплатно, однако получение электронного билета обязательно.