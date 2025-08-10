Омск-Информ
Трюк канатоходки Татьяны Черемхиной стал главным событием Дня физкультурника.

Вчера, 9 августа, самым зрелищным моментом празднования Дня физкультурника на фестивале «Штормфест» стало выступление канатоходцев на Любинском проспекте.

Ранее сообщалось, что мастер спорта по альпинизму, победитель мировых соревнований Владимир Мурзаев и чемпионка России по хайлайну Татьяна Черемхина преодолели дистанцию 70 метров на высоте 15 метров.

«Девушка в красном» сразу покорила легкостью, с которой она пересекала опасное расстояние. На фоне куполов часовни Серафима Саровского и трамплина Музыкального театра «парение» канатоходки на высоте пятиэтажного дома по-настоящему потрясало.

