Илья Ковальчук и Максим Гончаров не понимают, как «ястребы» могли расстаться со своим лидером.

Обладатели Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Илья Ковальчук и Максим Гончаров высказались об уходе из команды лидера омичей, форварда Владимира Ткачева. Нападающий имел 5-летний контракт с «ястребами», но руководство клуба расторгло соглашение с выплатой компенсации. Недавно Ткачев подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом».

Ковальчук считает эту ситуацию неадекватной, хотя и отмечает, что незаменимых игроков нет.

– Незаменимых не бывает. Хотя, конечно, странно, когда человек подписывает пятилетний контракт и уходит через какое-то время из-за того, что получил травму. Это, наверное, не совсем адекватно. Но это уже дело клуба, как они разобрались с этой ситуацией, – цитирует Ковальчука Legalbet.

В свою очередь, Гончаров полагает, что руководство клуба не должно было выгонять Ткачева в угоду главному тренеру Ги Буше, пришедшему по ходу прошлого сезона.

– Странная ситуация. Владимир не рассчитывал на такую историю. Вы даете большой контракт игроку, рассчитываете на него, но потом приходит другой тренер, и вы начинаете всё менять. Кто должен подстроиться? Игроки под тренера или тренер под игроков? – приводит слова Гончарова официальный сайт КХЛ.

Ранее сам Ткачев отмечал, что ему будет приятно доказать неправоту тренеру Буше.