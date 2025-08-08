Мероприятия будут проводиться с 8 по 10 августа.
С 8 по 10 августа на Любинском проспекте в Омске пройдет серия мероприятий, посвященных культуре и спорту. Особое внимание уделяется большому фестивалю «Штормфест», который состоится в субботу, 9 августа, на площадке «Пешеходный Любинский». Это событие приурочено к 10-летию школы единоборств «ШТОРМ» и Дню физкультурника. Полную афишу мероприятий опубликовали в канале «Омск – молодежная столица!».
8 августа (пятница):
- площадь у музея имени М. А. Врубеля, 20:00–22:00 – концерт-фантазия русского камерного оркестра «Лад»;
- ул. Ленина, 7, 20:00–22:00 – выступление вокальной группы «Роматика»;
- ул. Ленина, 14, 20:00–22:00 – популярные хиты в исполнении кавер-группы Vektor Music;
- Городской сад, 20:00–22:00 – показ документального фильма «На Северном полюсе».
9 августа (суббота):
- 10:00 – зарядка со стражами порядка;
- 12:00 – шествие спортсменов и физкультурников;
- 14:00–22:00 – фестиваль здорового образа жизни «Штормфест». Среди мероприятий: Гран-при по ММА, экстрим-шоу канатоходцев, погружение в виртуальную реальность, профессиональные трюки на спортивных батутах, проектирование роботов, мастер-классы от ведущих студий города, а также концерт исполнителя Burito (в 21:00).
10 августа (воскресенье):
- площадь у музея имени М. А. Врубеля, 13:00–20:00 – вручение паспортов от проекта «Движение первых», пластический концерт от спортивной школы по художественной гимнастике им. Л. В. Лебедевой, выступление кавер-группы Full House;
- ул. Музейная, 14:00–17:30 – показательные выступления по гиревому спорту и воздушной гимнастике от спортивных школ № 33 и «Сибирский нефтяник»;
- ул. Ленина, 7, 13:00–19:45 – выступление детской вокальной студии Artime, концерт музыкально-поэтического проекта «ХитГолос», известные хиты в исполнении Татьяны Финагиной;
- ул. Ленина, 14, 12:00–20:00 – поэтические выходные с омскими библиотеками, детский музыкальный концерт, творческая встреча с театральной студией «Лицедеи», сольная программа певицы Ксандры, хореографическое шоу и концерт исполнителя Shazam;
- Городской сад, 14:00–20:00 – показ сериалов «Чемпионы», документальных фильмов и программы «Этюд № 65».
Напомним, 9 августа в центре Омска временно ограничат движение транспорта из-за празднования Дня физкультурника. Как сообщили в мэрии, перекрытия затронут несколько центральных улиц и повлекут запрет парковки вблизи места проведения мероприятий.
6+