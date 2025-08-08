Минздрав объясняет ситуацию высокой нагрузкой и нехваткой помещений.

В социальных сетях появились возмущенные публикации от жителей Омска относительно Центра амбулаторной онкологической помощи, расположенного на улице Тварковского. Автор сообщения указывает на нарушение санитарных норм при проведении химиотерапии больным раком непосредственно в коридорах учреждения.

– Вот так получают медпомощь смертельно больные люди в диспансере на улице Тварковского. В антисанитарных условиях людям капают химию, прямо на лавках коридора. Зато администратрация больницы заняла целый этаж, развесив свои портреты. Слов нет. Надеюсь, это увидят правильные люди и сделают выводы, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Аварийный Омск».

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что проблема возникла из-за высокой нагрузки на медицинское учреждение. Поскольку количество пациентов значительно превышает доступные помещения, врачам приходится проводить процедуры вне специализированных кабинетов.

– Врачи делают все, что в их силах, чтобы в имеющихся условиях стационара оказывать онкологическую помощь и проводить противоопухолевое лечение пациентам, которым оно показано. Обратим ваше внимание на то, что высокая нагрузка в медучреждении наблюдается в перед и после праздничных дней, а также в утренние часы. Несмотря на то что пациенты приглашаются к определенному времени, многие проживают в районах и приезжают на лечение по мере прибытия муниципального транспорта в Омск. В любом случае в течение рабочего дня медицинская помощь оказывается всем пациентам независимо от количества поступивших на лечение, – поясниили в минздраве.

Также в ведомстве отметили, что полное разрешение вопроса возможно лишь после строительства нового корпуса.

– Проблему же нехватки площадей в целом должно решить строительство нового корпуса онкодиспансера со стационаром. Финансирование строительства уже одобрено на 2028–2030 гг. Пока же администрацией онкологического диспансера принимаются все возможные меры для исправления сложившейся ситуации, – заключили в пресс-службе.