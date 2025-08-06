При этом спрос на медицинских специалистов в регионе остается высоким.

Одной из популярных российских рекрутинговых платформ были опубликованы свежие данные о зарплатах и уровне занятости врачей в регионах Сибирского федерального округа. Исследование показало, что зарплаты медицинских специалистов остаются весьма неоднородными в зависимости от территории проживания.

Так, среднемесячная зарплата врачей в Омской области оказалась сравнительно невысокой – всего 84,8 тыс. рублей. Для сравнения, самыми высокими показателями отличились такие регионы, как Республика Тыва (120 тыс. рублей) и Новосибирская область (100 тыс. рублей). Помимо Омской области, относительно низкая оплата труда характерна для Томской области (81,8 тыс.), Республики Хакасия (79,9 тыс.) и Алтайского края (65,4 тыс.).

Помимо низких зарплат, специалисты отмечают значительный дефицит кадров в Омской области. Количество размещенных резюме от потенциальных кандидатов существенно ниже, чем количество открытых вакансий. В частности, показатель соотношения резюме к числу вакансий составил 0,6 кандидата на каждое рабочее место, что является одним из худших показателей в Сибири наряду с Алтайским краем (0,3 резюме) и Красноярским краем (0,4 резюме).

Уровень спроса на медицинские кадры остается высоким. Самыми востребованными специалистами стали врачи из Новосибирской области, где открыто наибольшее количество вакансий – 3,6 тыс. позиций. Второе место занимает Красноярский край с 2,7 тыс. вакансий, третье – Алтайский край с 2,3 тыс., далее следуют Иркутская область (1,8 тыс.), Кемеровская область (1,3 тыс.) и Томская область (1,1 тыс.).