Омичка получила травму из-за нечищеного подземного перехода.
Бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» попыталось оспорить решение Центрального суда, чтобы не платить омичке 300 тысяч рублей за падение в переходе. Столько составила компенсация морального вреда за тяжелую травму, полученную в подземном переходе.
Инцидент произошел в феврале 2024 года в переходе на улице Интернациональной. Омичка поскользнулась на неочищенной от наледи поверхности и, упав, сломала бедро.
– Поскольку причиной случившегося явилось неудовлетворительное содержание территории подземного перехода, пострадавшая обратилась в суд о взыскании с БУ г. Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» компенсации морального вреда, – сообщили в прокуратуре.
В итоге Омский областной суд не стал изменять первое решение. Бюджетному учреждению все-таки придется выплатить компенсацию женщине.