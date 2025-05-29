Прокуратура поддержала истицу, и с виновника будет взыскана компенсация морального вреда.

Прокуратура Центрального округа г. Омска дала положительное заключение о взыскании с бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» компенсации морального вреда в пользу пострадавшей от падения в подземном переходе омички.

Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда истица поскользнулась и упала на неочищенной от наледи лестнице в подземном переходе, расположенном по ул. Интернациональная, 43/1, со стороны ул. Ленина в г. Омске. При этом она сломала бедро.

На судебном заседании прокуратура поддержала омичку, хотя ответчик настаивал на отсутствии своей вины. Суд встал на сторону пострадавшей и согласился с прокуратурой. Компенсация морального вреда составила 300 тыс. руб.