·Спорт

Хоккеист пройдет обследование и вернется в строй на следующей неделе.

Информация о том, что у новичка «Авангарда» Дмитрия Рашевского возникли серьезные проблемы со здоровьем, не подтвердилась. Об этом сообщил хоккейный инсайдер Лев Лукин в своем телеграм-канале.

– Форвард «Авангарда» сейчас проходит дополнительное медобследование после перенесенной болезни. К команде Рашевский должен присоединиться на сборах в Санкт-Петербурге в начале следующей недели, – сообщил Лукин.

Ранее телеграм-канал «Вброс по борту» со ссылкой на свои источники сообщил, что у игрока якобы выявили проблемы со здоровьем, из-за которых он отправился в Москву.

