Совещание властей с застройщиками планируется провести до 13 августа.

Власти Омской области рассматривают возможность выделения земельных участков под строительство православных храмов в новых районах города. Такое поручение губернатор Виталий Хоценко озвучил в июне на заседании областного архитектурно-градостроительного совета. Ведущие строительные компании, такие как «Догма», «Стройбетон», «Брусника» и «Эталон», должны включить в свои проекты места под церкви в районах левого берега Иртыша, Московки и Амура-2.

До 13 августа планируется проведение совещания правительства региона и администрации города с представителями строительных компаний, после чего состоится расширенное обсуждение с участием митрополита Дионисия.

Напомним, что в феврале прошлого года митрополит Омский и ТаврическийДионисий заявил, что он и другие православные христиане, будут самостоятельно определять необходимость возведения храмов в определенных микрорайонах и обращаться с соответствующими предложениями к властям.

Дионисий отметил, что культовые сооружения строятся исключительно на добровольные пожертвования верующих, а задача городских властей сводится лишь к выделению земельного участка под строительство.

Ранее сообщалось, что омич пытался отсудить себе целую церковь. Владелец земельного участка предъявил требования о передаче ему в собственность здания Храма Покрова Пресвятой Богородицы, находящегося на его участке, где размещен Покровский мужской монастырь, и выдворении проживающих там монахов.