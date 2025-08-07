Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Погодные условия снова вынуждают закрывать развлекательные объекты.

Сегодня, 7 августа, аттракционы в омских парках закрыли. Развлекательные объекты в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ временно отключили из-за погодных условий. С 19:00 аттракционы не работают. 

– В связи с неблагоприятными погодными условиями с 19:00 работа аттракционов на сегодня приостановлена, – сообщили в телеграм-канале «Городские Парки Омск». 

Напомним, что два дня назад, 5 августа, аттракционы в омских парках также временно закрыли. Причиной, как и в этот раз, стала неблагоприятная погода. 

Олег Кипорук
·Общество

Погодные условия снова вынуждают закрывать развлекательные объекты.

Сегодня, 7 августа, аттракционы в омских парках закрыли. Развлекательные объекты в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ временно отключили из-за погодных условий. С 19:00 аттракционы не работают. 

– В связи с неблагоприятными погодными условиями с 19:00 работа аттракционов на сегодня приостановлена, – сообщили в телеграм-канале «Городские Парки Омск». 

Напомним, что два дня назад, 5 августа, аттракционы в омских парках также временно закрыли. Причиной, как и в этот раз, стала неблагоприятная погода. 

Олег Кипорук