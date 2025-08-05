Омск-Информ
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·Общество

Погода мешает омичам веселиться.

Сегодня, 5 августа, омские парки сообщили о закрытии аттракционов. Под ограничения попали парки 30-летия ВЛКСМ и Советский. 

– В связи с неблагоприятными погодными условиями работа аттракционов на сегодня приостановлена, – сообщили в телеграм-канале «Городские парки Омск». 

Ранее сообщалось, что при обновлении омского парка 30-летия ВЛКСМ решили не экспериментировать и оставили старую вывеску. Ее уже вернули на свое место.  

Олег Кипорук
·Общество

Погода мешает омичам веселиться.

Сегодня, 5 августа, омские парки сообщили о закрытии аттракционов. Под ограничения попали парки 30-летия ВЛКСМ и Советский. 

– В связи с неблагоприятными погодными условиями работа аттракционов на сегодня приостановлена, – сообщили в телеграм-канале «Городские парки Омск». 

Ранее сообщалось, что при обновлении омского парка 30-летия ВЛКСМ решили не экспериментировать и оставили старую вывеску. Ее уже вернули на свое место.  

Олег Кипорук