Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Заветные автографы можно получить от двух хоккеистов омского клуба.

Сегодня, 7 августа, «Авангард» сообщил о проведении автограф-сессии. Мероприятие для фанатов омского клуба приурочено к главному матчу «Омских Ястребов» на предсезонном турнире G-Drive Cup. 

Автограф-сессию проведут защитник «Авангарда» Михаил Гуляев вместе с нападающим Павлом Леукой. Раздача автографов пройдет в Академии «Авангарда» в 17:15. 

– Приглашаю вас на матч и на автограф-сессию, которая пройдет в 17:15 со мной и Павлом Леукой, – рассказал Гуляев.    

Однако просто прийти и взять автограф хоккеистов нельзя. Сначала нужно приобрести билеты на матч омской «молодежки». 

Ранее желанный во многих клубах КХЛ легионер-новобранец «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, почему выбрал играть в России. 

Олег Кипорук
·Спорт

Заветные автографы можно получить от двух хоккеистов омского клуба.

Сегодня, 7 августа, «Авангард» сообщил о проведении автограф-сессии. Мероприятие для фанатов омского клуба приурочено к главному матчу «Омских Ястребов» на предсезонном турнире G-Drive Cup. 

Автограф-сессию проведут защитник «Авангарда» Михаил Гуляев вместе с нападающим Павлом Леукой. Раздача автографов пройдет в Академии «Авангарда» в 17:15. 

– Приглашаю вас на матч и на автограф-сессию, которая пройдет в 17:15 со мной и Павлом Леукой, – рассказал Гуляев.    

Однако просто прийти и взять автограф хоккеистов нельзя. Сначала нужно приобрести билеты на матч омской «молодежки». 

Ранее желанный во многих клубах КХЛ легионер-новобранец «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, почему выбрал играть в России. 

Олег Кипорук