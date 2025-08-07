Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Бывший тренер сборной не верит, что обновленный состав способен взять Кубок Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал трансферную политику омского «Авангарда» и выразил сомнение, что клуб в нынешнем виде способен побороться за Кубок Гагарина.

– Хоккей и спорт – это не базар и не рынок. Да, идет активная политика по приобретению игроков. Но набор хоккеистов – это еще далеко не команда. А когда клуб теряет своих лидеров, то теряет свое лицо, и получается сборная солянка. Так в том-то и дело, что еще из нее нужно сделать команду. Я сомневаюсь, что в этом сезоне получится, – цитирует Плющева «Татар-информ».

Также, по его словам, команда – это не товар с полки, а живой организм, где важно психологическое единство и общее понимание игры.

– Команда – это организм, который должен быть сработанным. Я не уверен, что сезон можно построить из разношерстных игроков, совершенно с разной психологией, совершенно с разным уровнем понимания игры. И что эта команда будет способна добиваться больших результатов. «Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина, – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее противоположную точку зрения озвучил бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский. Он заявил, что, несмотря на масштабное обновление состава, омский клуб остается одним из фаворитов сезона и способен побороться за чемпионство.

Алексей Новиков
·Спорт

Бывший тренер сборной не верит, что обновленный состав способен взять Кубок Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал трансферную политику омского «Авангарда» и выразил сомнение, что клуб в нынешнем виде способен побороться за Кубок Гагарина.

– Хоккей и спорт – это не базар и не рынок. Да, идет активная политика по приобретению игроков. Но набор хоккеистов – это еще далеко не команда. А когда клуб теряет своих лидеров, то теряет свое лицо, и получается сборная солянка. Так в том-то и дело, что еще из нее нужно сделать команду. Я сомневаюсь, что в этом сезоне получится, – цитирует Плющева «Татар-информ».

Также, по его словам, команда – это не товар с полки, а живой организм, где важно психологическое единство и общее понимание игры.

– Команда – это организм, который должен быть сработанным. Я не уверен, что сезон можно построить из разношерстных игроков, совершенно с разной психологией, совершенно с разным уровнем понимания игры. И что эта команда будет способна добиваться больших результатов. «Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина, – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее противоположную точку зрения озвучил бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский. Он заявил, что, несмотря на масштабное обновление состава, омский клуб остается одним из фаворитов сезона и способен побороться за чемпионство.

Алексей Новиков