Бывший тренер сборной не верит, что обновленный состав способен взять Кубок Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал трансферную политику омского «Авангарда» и выразил сомнение, что клуб в нынешнем виде способен побороться за Кубок Гагарина.

– Хоккей и спорт – это не базар и не рынок. Да, идет активная политика по приобретению игроков. Но набор хоккеистов – это еще далеко не команда. А когда клуб теряет своих лидеров, то теряет свое лицо, и получается сборная солянка. Так в том-то и дело, что еще из нее нужно сделать команду. Я сомневаюсь, что в этом сезоне получится, – цитирует Плющева «Татар-информ».

Также, по его словам, команда – это не товар с полки, а живой организм, где важно психологическое единство и общее понимание игры.

– Команда – это организм, который должен быть сработанным. Я не уверен, что сезон можно построить из разношерстных игроков, совершенно с разной психологией, совершенно с разным уровнем понимания игры. И что эта команда будет способна добиваться больших результатов. «Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина, – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее противоположную точку зрения озвучил бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский. Он заявил, что, несмотря на масштабное обновление состава, омский клуб остается одним из фаворитов сезона и способен побороться за чемпионство.