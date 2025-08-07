Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Заведение откроется в центре города уже совсем скоро.
Предприниматель Вячеслав Лыков, известный в городе как владелец «Пряно-Румяно», поделился планами открытия в Омске известной пекарни под брендом «Цех85». Открытие филиала запланировано на октябрь.
– Заведение откроем где-то через два месяца. В меню вся продукция «Цеха85». Это кондитерка, кулинария, круассаны, выпечка, сэндвичи, много напитков, – цитирует Лыкова НГС55.
Расположится новое заведение в бизнес-центре на улице Гагарина. 
Отметим, что «Цех85» имеет 160 точек в Северной столице и Москве. Среди подобных сетей в Омске открыты «Провиант», «Кремсоль», «Булочка с корицей», «Пряно-румяно» и «Пекарушка».
Мария Филимонова
·Экономика/Бизнес

Заведение откроется в центре города уже совсем скоро.
Предприниматель Вячеслав Лыков, известный в городе как владелец «Пряно-Румяно», поделился планами открытия в Омске известной пекарни под брендом «Цех85». Открытие филиала запланировано на октябрь.
– Заведение откроем где-то через два месяца. В меню вся продукция «Цеха85». Это кондитерка, кулинария, круассаны, выпечка, сэндвичи, много напитков, – цитирует Лыкова НГС55.
Расположится новое заведение в бизнес-центре на улице Гагарина. 
Отметим, что «Цех85» имеет 160 точек в Северной столице и Москве. Среди подобных сетей в Омске открыты «Провиант», «Кремсоль», «Булочка с корицей», «Пряно-румяно» и «Пекарушка».
Мария Филимонова