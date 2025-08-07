Он свою вину признал.

Сегодня в Куйбышевском районном суде Омска состоялось первое судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя генерального директора – технического директора АО «Территориальная генерирующая компания № 11». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Как сообщает прокуратура, с 2022 по 2023 гг., зная о неудовлетворительном состоянии котлооборудования и о том, что подрядчик не может провести ремонт до отопительного периода, технический директор не принял мер, чтобы найти другого подрядчика. Вместо этого он согласовал перенос сроков ремонтных работ, что привело к авариям на ТЭЦ-5 в декабре 2023 года. В результате на территории трех округов Омска две недели не работали 11 детских садов и 18 школ. Температура в домах омичей понизилась до 11 градусов.

После этого прокуратура провела проверку и выявила более 400 нарушений закона. Суд обязал ТГК № 11 устранить их до 30 августа 2025 года.

Из-за плохого отопления пенсионеры и инвалиды подали 324 иска. Им выплатят в общей сложности 2,6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отметим, что вину технический директор признал в полном объеме. Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение. Следующее судебное заседание состоится 12 августа.