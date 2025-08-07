КамАЗ может перевозить грузы и личный состав.

Глава Омского района Геннадий Долматов сообщил, что район отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. На фронт передали крупнотоннажный КамАЗ, который отличается повышенной проходимостью. Техника может перевозить грузы и личный состав даже в сложных условиях.

– Хотим сказать спасибо всем, кто нам оказывает помощь, – сказал боец, который принимал грузовик. – Мы очень ценим вашу поддержку, то, что вы помните о нас. Такой автомобиль – необходимая вещь для бойцов в зоне СВО и послужит эффективному выполнению боевых задач.

КамАЗ направят в 1442-й гвардейский мотострелковый полк, который сражается в составе третьего армейского корпуса на Бахмутском направлении. Напомним, что это уже не первый автомобиль, который передает бойцам Омский район. Ранее в зону спецоперации передали грузовой автомобиль ГАЗ-3308 и автобус ПАЗ.