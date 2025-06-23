Омск-Информ
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·Общество

Грузовик и переоборудованный школьный автобус передали под Донецк.

В зону СВО отправили очередную гуманитарную помощь из Омского района – грузовой автомобиль ГАЗ-3308 и автобус ПАЗ. Техника прибудет под Донецк примерно через неделю.

Автомобилям потребовались восстановительные работы, чтобы они исправно служили в условиях спецоперации. Восстановление грузовика проходило в Пушкино.

Местные предприниматели закупили необходимые запчасти, а Подгородный лесхоз предоставил помещение для ремонта. Житель Омского района отремонтировал и покрасил автомобили.

Что касается автобуса, то его переоборудовали в передвижную баню. Этой работой занималось волонтерское движение Надеждинского поселения.

·Общество

Грузовик и переоборудованный школьный автобус передали под Донецк.

В зону СВО отправили очередную гуманитарную помощь из Омского района – грузовой автомобиль ГАЗ-3308 и автобус ПАЗ. Техника прибудет под Донецк примерно через неделю.

Автомобилям потребовались восстановительные работы, чтобы они исправно служили в условиях спецоперации. Восстановление грузовика проходило в Пушкино.

Местные предприниматели закупили необходимые запчасти, а Подгородный лесхоз предоставил помещение для ремонта. Житель Омского района отремонтировал и покрасил автомобили.

Что касается автобуса, то его переоборудовали в передвижную баню. Этой работой занималось волонтерское движение Надеждинского поселения.