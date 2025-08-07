Омск-Информ
·Образование

Выбор одежды остается за учебными заведениями.

Минпросвещения России официально заявило, что не собирается вводить единый обязательный стандарт школьной формы. Как пояснили представители ведомства, право выбора внешнего вида, цвета и фасона школьной одежды принадлежит самим образовательным учреждениям, родителям и учащимся, согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Однако с 3 сентября вступают в силу новые технические требования к производству школьных костюмов, принятые Росстандартом.

– В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность, – рассказали в пресс-службе Министерства образования Омской области.

Ранее омичам показали школьную форму по новым стандартам. В среднем комплект формы на одного школьника обойдется в 13–14 тыс. рублей.

Мария Филимонова
