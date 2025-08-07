Юридическая информация

Региональное информационное агентство «Омск-информ» - информационный Интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно актуальные новости региона. Экономика и политика, бизнес и финансы, спорт и культура, происшествия, дайджест событий за неделю.

Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами РИА «Омск-информ», размещенные на сайте: omskinform.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ и не подлежат использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт omskinform.ru. При перепечатке, копировании информации ссылка на сайт omskinform.ru обязательна.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер: ИА № ФС77-76034 от 24.06.2019 г. Главный редактор: Шпак Николай Геннадьевич.

Сетевое издание «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77-82140 от 02.11.2021 г. Главный редактор: Шпак Николай Геннадьевич.

Материалы, публикуемые на сайте сетевого издания «Омск-информ», предоставлены региональным информационным агентством «Омск-информ».

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Омские СМИ»

Адрес редакции: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 25, оф. 400.

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

18+