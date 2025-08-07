Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Проводится проверка по факту нарушения законодательства о защите прав пассажиров.
Вчера, 6 августа, в результате обильных осадков произошло подтопление Омского аэропорта. По полу расставили емкости для капающей воды, но часть жидкости разливается на пол.
Омская транспортная прокуратура отреагировала на ситуацию, организовав надзорные мероприятия. Целью проверки является контроль над соблюдением законодательства о защите прав пассажиров и мониторинг процесса устранения последствий подтопления, включая восстановление нормального функционирования транспортного объекта.
Ранее сообщалось, что затопление произошло вследствие сильного града, который повредил крышу здания.
Мария Филимонова
·Происшествия

Проводится проверка по факту нарушения законодательства о защите прав пассажиров.
Вчера, 6 августа, в результате обильных осадков произошло подтопление Омского аэропорта. По полу расставили емкости для капающей воды, но часть жидкости разливается на пол.
Омская транспортная прокуратура отреагировала на ситуацию, организовав надзорные мероприятия. Целью проверки является контроль над соблюдением законодательства о защите прав пассажиров и мониторинг процесса устранения последствий подтопления, включая восстановление нормального функционирования транспортного объекта.
Ранее сообщалось, что затопление произошло вследствие сильного града, который повредил крышу здания.
Мария Филимонова