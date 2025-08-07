На вузовских интерактивных площадках молодые омичи с помощью литературных бестселлеров смогли узнать о современных востребованных профессиях.

В первые выходные августа омичи отметили объединенный День города и День Омской области. По данным главы региона Виталия Хоценко, в основных праздничных мероприятиях приняли участие более 144 тыс. жителей города. Если же учесть всех участников, включая бегунов Сибирского международного марафона (SIM), то общее число гостей праздника достигло 164 тыс. человек. День города и области объединил представителей самых разных возрастов и профессий, и, естественно, не обошли его стороной студенты и преподаватели региональных вузов. Самое активное участие в создании праздничной атмосферы в Омске приняли, в частности, представители Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) и Сибирской региональной школы бизнеса (СРШБ).

С раннего субботнего утра сибитовцы начали работать на «Точках поддержки» SIM. В их задачи входило подбадривание марафонцев, поднятие соревновательного духа бегунов. Всего вдоль марафонской трассы было расположено три «Точки поддержки». На улице Партизанской вузовские болельщики приветствовали участников, проходящих дистанцию 3 километра. В «Точке поддержки» на пересечении улиц Ленина и Валиханова спортсменам напоминали о прохождении золотой середины основной 42-километровой трассы, а в «Точке» на пересечении бульвара Победы и Иртышской набережной – о скором финише.

В День города и области проводились многочисленные фестивали, концерты и конкурсы. В центральном сквере имени Дзержинского одной из самых посещаемых стала площадка, организованная студентами СИБИТа. Они рассказывали гостям о вузовских проектах, связанных с наставничеством, менторством, созданием комфортной образовательной среды, делились собственным опытом обучения и историями успеха.

К организации своей интерактивной праздничной площадки в СИБИТе подошли творчески.

Посетителям предлагалось прокрутить колесо профессий, в каждом секторе которого была фраза или цитата известных людей, посвященная той или иной специальности, которую можно получить в вузе. На сегодняшний день в СИБИТе существует 6 направлений и 17 профилей подготовки, и все были в зашифрованном виде представлены на колесе. Победителем раунда игры становился участник, отгадавший фразу и точно назвавший профессию, к которой высказывание относится. Он получал дополнительную информацию о том, как и на каких условиях к этой профессии в СИБИТе или СРШБ можно приобщиться. Если на барабане выпадал сектор «приз» – участник получал памятный сувенир.

В парке «Вокруг света» представители СИБИТа играли с омичами в игру «Дюжина черных ящиков». В 11 черных ящиках размещались предметы, так или иначе относящиеся к профессиям, к которым готовит вуз, а в 12-м ящике скрывался подарок. Играющие выбирали себе по ящику, открывали их и пытались отгадать, о какой же профессии или специальности идет речь. Иногда для этого требовался коллективный «мозговой штурм». Впрочем, здесь же были и подсказки в виде книг с говорящими названиями. Смышленые участники игры могли соотнести роман «Финансист» Теодора Драйзера с вузовским направлением «Экономика» и существующими в его рамках профилями «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика организации». Сборник рассказов «ДРОН- и ДРЫН-эры» Юрия Фукса коррелировался со специальностью «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», которой обучают в СРШБ, и так далее.

Был у стопки книг-подсказок и еще один функционал. Одним их символов СИБИТа является жанровая скульптура «Мальчик читающий». На День города скульптура ожила и заняла свое почетное место на интерактивной площадке вуза. С помощью стопки тематических книг читающий мальчик хотел возродить у сограждан любовь к чтению.

Оба институтских интерактива пользовались большой популярностью у омичей. Причем заинтересованными оказались не только школьники и студенты, но и вполне взрослые люди. В СИБИТе им есть что предложить – курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки.

Отметим, что совсем недавно сибитовцы смогли эффектно представить институт во время масштабного празднования Дня молодежи в Омске. В целом же руководство СИБИТа всемерно поощряет участие студентов в различных мероприятиях и акциях как межвузовского, так и общегородского формата.

– Современную молодежь трудно удержать просто за партой, ей нужно предложить что-то интересное, интерактивное. Это касается не только праздников и спортивных мероприятий, но и самой учебы. Наш подход к образованию заключается в предоставлении студентам возможностей попробовать себя на разных треках, в том числе развивать так называемые мягкие навыки – soft skills. Надпрофессиональные компетенции позволяют нашим выпускникам легко включаться в командную работу, что особенно ценят работодатели, – отметил ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.

Он добавил, что всех участников празднования Дня города и Дня Омской области, посетивших институтские интерактивные площадки, ждут в СИБИТе и в качестве абитуриентов, и просто в качестве гостей.