На интерактивных площадках СИБИТа молодые омичи смогли узнать о востребованных профессиях и тут же примерить на себя роль уже готовых высококлассных специалистов.

Отметив с размахом День молодежи, Омск подтвердил, что вполне заслуженно получил статус молодежной столицы России. На три дня город стал гигантской сценой для масштабного празднования, предложив жителям и гостям насыщенную программу. На центральной улице города, Любинском проспекте, работали тематические интерактивные зоны «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». На площадках проходили презентации молодежных движений, общественных организаций и крупных компаний.

Многочисленные гости пространства «Приумножай» смогли узнать о возможностях, которые открывают омские образовательные организации для молодых предпринимателей, студентов и всех, кто заинтересован в создании собственного дела. Одной из самых посещаемых стала площадка, организованная преподавателями и студентами Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) и Сибирской региональной школы бизнеса (СРШБ). Они рассказывали гостям о проектах, связанных с наставничеством, менторством, созданием комфортной студенческой среды, делились собственным опытом обучения и историями успеха.

К организации своей интерактивной праздничной площадки в СИБИТе подошли творчески. Посетителям предлагалось прокрутить колесо профессий, в каждом секторе которого была фраза или цитата известных людей, посвященная той или иной специальности, которую можно получить в вузе. На сегодняшний день в СИБИТе существует 6 направлений и 17 профилей подготовки, и все были в зашифрованном виде представлены на колесе. Победителем раунда игры становился участник, отгадавший фразу и точно назвавший профессию, к которой фраза относится. Во-первых, он получал дополнительную информацию о том, как и на каких условиях к этой профессии в СИБИТе или СРШБ можно приобщиться. Во-вторых, участник игры мог тут же примерить на себя роль специалиста и сфотографироваться в образе экономиста, юриста, менеджера или айтишника. Для этого на площадке была выставлена тантамареска – стенд для фотосъемки с отверстием для лица.

Надо сказать, что оба институтских интерактива – «Колесо профессий» и «Наши профессии вам к лицу» – пользовались большой популярностью у посетителей. Причем заинтересованными оказались не только школьники и студенты, но и вполне взрослые люди. В СИБИТе им есть что предложить – курсы повышения квалификации и переподготовки, например.

– Говорить о серьезных вещах в неформальной обстановке, при этом просто и увлекательно, – это уникальный навык. Как показал День молодежи, наши студенты и преподаватели им владеют. Они сумели прямо-таки зажечь публику – молодцы! На первый взгляд все просто развлекались, а речь ведь идет о софт-навыках – умениях, которые позволяют эффективно работать в команде, общаться с людьми и решать любые производственные задачи. Именно этому мы стараемся обучать наших студентов наряду с чисто профессиональной подготовкой, – считает ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.

Он добавил, что всех участников праздника, посетивших институтские интерактивные площадки на Любинском проспекте, ждут в СИБИТе и в качестве абитуриентов, и просто в качестве гостей. В вузе периодически проводятся дни открытых дверей, спортивные турниры и фестивали, во время которых можно пообщаться как со студентами и преподавателями, так и с приглашенными спортивными звездами, творческими и талантливыми людьми Омска.