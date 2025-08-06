За период завышенных квитанций ждать перерасчета не стоит.

В омской РЭК рассказали о перерасчете квитанций ЖКХ. С начала июля стоимость коммунальных услуг, таких как электроэнергия, отопление, горячее водоснабжение и вывоз мусора, увеличилась. Прокуратура обратилась с иском к местным властям, и те отменили свои распоряжения о повышении тарифов. Несмотря на это, в омской РЭК заявили, что перерасчет платежей за июль не предусмотрен.

Председатель комиссии Дмитрий Русских уточнил, что до июля большинство горожан оплачивало тепловую энергию по сниженному тарифу (2296 руб.), тогда как экономически обоснованная стоимость составляла 2362,76 руб.

– Со второго полугодия тариф установлен в размере 2637,94 руб./Гкал (вместо ранее утвержденного тарифа в 2752,27 руб./Гкал, который отменили, так как «Тепловая компания» скорректировала ряд мероприятий в своей инвестпрограмме). А рост в 39 % был бы у небольшого количества людей, которые раньше платили по тарифам в размерах 1921,18 руб./Гкал и 1933,85 руб./Гкал. У этих потребителей с 1 июля тарифы стали: 2230,48 руб./Гкал и 2259,37 руб./Гкал соответственно. Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля проиндексированы с учетом предельных индексов, утвержденных федеральным правительством в размере 16,1 %, – сообщил Русских.

Напоминаем, что вслед за первым изменением тарифов на ЖКХ и последующей отменой появилась информация о предстоящей второй волне повышения. Правительство Омской области обратилось в Федеральный антимонопольный сервис с предложением увеличить максимально допустимую величину роста платежей омичей за ЖКУ во второй половине 2026 года с текущих 16,1 до 26,8 %.

Такое увеличение обусловлено необходимостью учитывать ранее не учтенные расходы коммунальной сферы, которые привели к финансовым потерям организаций ЖКХ.

Власти пояснили, что наибольший рост цен ожидается на услуги отопления (+33,1 %), холодной воды (+53,3 %) и горячей воды (+35,1 %). Стоимость водоотведения планируют повысить на 25,3 %, в то время как тарифы на электроэнергию, природный газ и твердое топливо увеличатся менее значительно.

Отдельно выделяется тариф на сбор и утилизацию отходов: стоимость услуг компании «Магнит» возрастет сразу на 49 %. Это связано с необходимостью покрыть убытки предыдущих лет и учесть расходы на реализацию инвестиционных программ по строительству мусороперерабатывающих объектов.