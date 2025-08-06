К началу августа сдано более 480 тысяч «квадратов» жилья.

К началу августа в Омске сдали уже почти 480 тысяч квадратных метров жилья – это больше половины от годового плана. Такие данные приводит областной минстрой.

С начала года в Омске и районах появилось 39 новых многоквартирных домов. Они дали региону почти 88 тысяч «квадратов» жилья. Основной объем по-прежнему обеспечивает частный сектор: на индивидуальное жилищное строительство пришлось свыше 392 тысяч квадратных метров.

Как уточнили в министерстве, по количеству новых частных домов снова лидируют Омский и Азовский районы.

Всего в 2025 году в Омской области планируют построить около 900 тысяч квадратных метров жилья – это на 200 тысяч больше, чем в предыдущие годы.