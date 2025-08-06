Новичок омского клуба поделился впечатлениями о Потуральски и Лажуа.

Новый защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о двух новичках команды. Он раскрыл сильные стороны нападающего Эндрю Потуральски и защитника Максима Лажуа.

– Мы вместе с Потуральски катаемся летом. Он один из лучших игроков, с которыми я играл. Думаю, он был лучшим игроком в Американской хоккейной лиге последние 4-5 лет. Он знает, как побеждать, – отметил Чеккони.

Защитник отметил, что Макс Лажуа ему знаком только по играм за разные команды, однако он произвел впечатление сильного и надежного игрока, как и Потуральски. Защитник добавил, что оба они – отличные ребята, и это, по его словам, также имеет значение.

Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему остановились на кандидатуре именно этих легионеров. Кроме того, наставник рассказал о сложном и длительном процессе переговоров с потенциальными новичками.