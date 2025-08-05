Пенсионер поскользнулся и ударился головой.

Сегодня, 5 августа, МЧС России сообщило о спасении омича. Несчастный случай произошел с группой туристов в районе ледника Менсу на северном склоне горы Белуха. Один из участников, 71-летний житель Омска, поскользнулся и получил травму головы. Важно отметить, что путешествие проходило без предварительной регистрации маршрута в МЧС.

Учитывая труднодоступность района и сложный рельеф местности, эвакуация пострадавшего была организована с использованием вертолета Ми-8. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия, подняли мужчину на борт и во время полета оказали необходимую медицинскую помощь при содействии специалистов Центра медицины катастроф.

Пострадавший турист был доставлен в республиканскую больницу для дальнейшего лечения и наблюдения.

Напомним, что недавно на Алтае погиб турист из Омска. 36-летнего жителя Омска унесло течением реги Эдиган. По словам очевидцев, мужчина попал в водоворот и исчез под водой.