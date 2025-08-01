Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину унесло течением в конце июля.

В реке Катунь в Чемальском районе Республики Алтай обнаружено тело омича, которого унесло течением в конце июля. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

– Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам. От МЧС России привлекались 3 человека и 1 единица техники, – пояснили в пресс-службе МЧС.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 22 июля. В устье реки Эдиган, примерно в трех километрах от Ороктойского моста, 36-летнего жителя Омска унесло течением. По словам очевидцев, мужчина попал в водоворот и исчез под водой. Спасатели обследовали прибрежную зону ниже по течению, поиски продолжались несколько дней.

1355Алексей Новиков
·Происшествия

Мужчину унесло течением в конце июля.

В реке Катунь в Чемальском районе Республики Алтай обнаружено тело омича, которого унесло течением в конце июля. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

– Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам. От МЧС России привлекались 3 человека и 1 единица техники, – пояснили в пресс-службе МЧС.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 22 июля. В устье реки Эдиган, примерно в трех километрах от Ороктойского моста, 36-летнего жителя Омска унесло течением. По словам очевидцев, мужчина попал в водоворот и исчез под водой. Спасатели обследовали прибрежную зону ниже по течению, поиски продолжались несколько дней.

1355Алексей Новиков