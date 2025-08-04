Суды подтвердили законность взыскания с «Небо Рекордс».

В конце июля 2025 года кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Небо Рекордс» на предыдущие решения судов, которые обязали компанию выплатить около 1,9 миллиона рублей в пользу ООО «Хоккейный клуб «Авангард». Спор касался аренды помещений омской «G-Drive Арены» для концерта рэпера Басты, состоявшегося в апреле 2024 года.

Хоккейный клуб «Авангард» обратился в суд с иском о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки, размер которой на тот момент превышал 250 тысяч рублей. В ответ «Небо Рекордс» пыталось оспорить решение, заявляя, что договор аренды не был подписан генеральным директором, а его условия оставались неутвержденными. Также компания указывала на снижение посещаемости концертов и продаж билетов после теракта в «Крокус Сити Холле», что, по их мнению, должно было привести к уменьшению арендной платы.

Однако, рассмотрев переписку и представленные доказательства, суд признал договор действительным и корректно подписанным, несмотря на отсутствие подписи генерального директора. Кроме того, суд отверг аргумент о снижении посещаемости концерта из-за теракта, посчитав его необоснованным и неподтвержденным.

Суд подтвердил взыскание задолженности в размере 1,9 миллиона рублей, включая неустойку и государственную пошлину. В декабре 2024 года апелляционный суд оставил это решение без изменений, а кассационная инстанция отказалась восстанавливать срок для подачи жалобы, тем самым окончательно закрепив вердикт.