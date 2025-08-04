Завершить строительство планируется в 2027 году.

В микрорайоне Ясная Поляна вновь стартовали работы по возведению многострадальной школы. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Подрядная организация ООО «Русстрой» подготовила строительную площадку, завезла современные материалы и установила необходимую спецтехнику. В ближайшее время строители перейдут к активной стадии работ.

– Спасибо нашему президенту Владимиру Путину и Правительству России за поддержку важного проекта. Эта школа – объект со сложной судьбой. Прежний подрядчик, с которым был заключен контракт в ноябре 2022 года, свои обязательства не выполнил и уже несет за это ответственность, – отметил Виталий Хоценко.

Ранее контракт на строительство был заключен в ноябре 2022 года с другим подрядчиком, который не выполнил взятые на себя обязательства и уже понес за это ответственность.

Напомним, что новая школа на 1122 учащихся будет включать корпуса высотой от двух до четырех этажей. Вокруг здания обустроят спортивные площадки и разместят малые архитектурные формы.

Завершить строительство и ввести новую школу в эксплуатацию планируется в 2027 году.