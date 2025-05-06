Подрядчик должен завершить работу к марту 2027 года.

Многострадальную школу в микрорайоне Ясная Поляна под Омском достроят за 1,4 млрд рублей. Омскоблстройзаказчик заключил контракт на завершение работ с ООО «Русстрой» из Ингушетии. Компания должна завершить объект к 28 февраля 2027 года. Стоимость работ составит 1 млрд 410,6 млн рублей.

– Выйти на строительную площадку и приступить к возведению значимого социального объекта «Русстрой» должен в течение мая, – сообщили в региональном минстрое.

Школа на 1122 места будет состоять из корпусов разной этажности – от двух до четырех. Прилегающую территорию оборудуют спортивными площадками и малыми архитектурными формами.

Добавим, что сейчас ООО «Русстрой» занимается завершением школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске. Образовательное учреждение достроят летом, свои двери школа распахнет 1 сентября.