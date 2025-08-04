Омск-Информ
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·Спорт

В прошлом сезоне канадец провел 67 матчей за омский клуб и набрал 42 очка.

Экс-нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер в ближайшее время станет игроком пекинского «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщают источники «Чемпионата».

В прошлом сезоне Спунер провел 67 матчей за «Авангард», набрав 42 очка – 10 голов и 32 результативные передачи.

По данным издания, вместе с бывшим форвардом «ястребов» клуб также рассматривает подписание 33-летнего хорвата Борны Рендулича из «Металлурга» и 26-летнего россиянина Никиты Попугаева из «Лады».

Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона-2024/2025 генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал игроков, которые точно покинут команду. Среди них оказался и Спунер. Ранее инсайдер Артур Хайруллин отмечал, что форвард может продолжить карьеру именно в «Куньлуне».

2059Алексей Новиков
·Спорт

В прошлом сезоне канадец провел 67 матчей за омский клуб и набрал 42 очка.

Экс-нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер в ближайшее время станет игроком пекинского «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщают источники «Чемпионата».

В прошлом сезоне Спунер провел 67 матчей за «Авангард», набрав 42 очка – 10 голов и 32 результативные передачи.

По данным издания, вместе с бывшим форвардом «ястребов» клуб также рассматривает подписание 33-летнего хорвата Борны Рендулича из «Металлурга» и 26-летнего россиянина Никиты Попугаева из «Лады».

Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона-2024/2025 генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал игроков, которые точно покинут команду. Среди них оказался и Спунер. Ранее инсайдер Артур Хайруллин отмечал, что форвард может продолжить карьеру именно в «Куньлуне».

2059Алексей Новиков