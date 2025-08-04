Двукратный олимпийский чемпион обвинил клуб в недоверии к отечественным специалистам.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в резкой форме высказался о кадровой политике «Авангарда» и обмене Владимира Ткачева. Легендарный хоккеист затронул тему легионеров, вспомнил пример Антона Курьянова и раскритиковал подход омского клуба к формированию тренерского штаба.

По его словам, ситуация выглядит нелогичной: команду покидает «родной» Владимир Ткачев, а на схожие деньги подписывают американского нападающего Энтони Потуральски. Напомним, что по словам инсайдеров новый форвард «ястребов» получит 70 млн рублей за сезон и 50 млн рублей бонусов.

- Знаете, про «Авангард» уже все сказано - и слишком много. Выгнали своего воспитанника, но при этом на примерно такие же деньги взяли товарища Потуральски. Все как обычно, заезженная тема, не хочу повторяться. Для него эта история должна стать хорошим раздражителем. Владимир - очень талантливый игровичок, один из моих любимчиков. Но надо взрослеть, играть злее, жестче и стабильнее, не только в атаке, но и в обороне, - цитируют слова Кожевникова «Russia-hockey.ru».

В качестве примера эксперт упомянул Антона Курьянова. Он напомнил, что хоккеиста фактически вытеснили из Омска ради очередного легионера, но тот не опустил руки. Напротив, в Ярославле Курьянов смог проявить себя как один из ведущих тренеров и внес большой вклад в успех «Локомотива» на пути к Кубку Гагарина. Сейчас он работает в тренерском штабе Игоря Никитина в ЦСКА. Кроме того, он не забыл упомянуть своего «любимого» Ги Буше и обратил внимание на его формирование тренерского штаба.

- Ребята, читайте Федора Михайловича. Он же сказал: «Наш русский либерал - прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». В том же «чистят», увы, не первый год - как, впрочем, и в других наших городах. Кстати, отдам должное Хартли, в отличие от Буше он хотя бы собрал российский штаб. А вот омский канадец умудрился набрать себе из Америки помощников не только в «Авангард», но и в дочернюю команду ВХЛ. Получается, в Сибири открыли целую артель по чистке - в нашем случае коньков, - возмутился эксперт.

Кожевников отметил, что считает унизительным, когда иностранный тренер привозит с собой целый штаб легионеров. По его словам, это свидетельствует о полном недоверии к отечественным специалистам и демонстрирует высокий уровень «лакейства» в руководстве клуба.