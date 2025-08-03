Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Он состоит их 79 номеров, ресторана и двух спа-центров.
Стало известно, как будет называться новый апарт-отель возле Омской крепости. Как сообщает «Новый Омск», вывеска гласит: OMIRO. 
Напомним, отель построила компания «Бизнес-технологии». Здание переменной высоты (6–12 этажей, в том числе 2 подземных) начали строить в 2021 году и ввели в эксплуатацию в январе 2025 года. В гостинице создали 79 номеров, ресторан, два спа-центра, пять лифтов и парковку на 170 мест.
В День города около отеля также открыли часть набережной, которую благоустраивали.
Отметим, что вместо отеля на набережной возле Омской крепости мог появиться 45-этажный небоскреб. Однако чиновники такую идею не одобрили.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Он состоит их 79 номеров, ресторана и двух спа-центров.
Стало известно, как будет называться новый апарт-отель возле Омской крепости. Как сообщает «Новый Омск», вывеска гласит: OMIRO. 
Напомним, отель построила компания «Бизнес-технологии». Здание переменной высоты (6–12 этажей, в том числе 2 подземных) начали строить в 2021 году и ввели в эксплуатацию в январе 2025 года. В гостинице создали 79 номеров, ресторан, два спа-центра, пять лифтов и парковку на 170 мест.
В День города около отеля также открыли часть набережной, которую благоустраивали.
Отметим, что вместо отеля на набережной возле Омской крепости мог появиться 45-этажный небоскреб. Однако чиновники такую идею не одобрили.
Андрей Андреев