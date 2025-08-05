Своего жилья продолжают ждать около полутора тысяч семей.

В 2025 году жители Омской области направили свыше тысячи жалоб и обращений, посвященных долевому строительству жилья. Омичей интересует, когда они въедут в дома, расположенные на улицах Герцена, Перелета, Маяковского и Химиков. Многоэтажки стали долгостроями.

Ситуацию с обманутыми дольщиками прокомментировал министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко.

– Есть те, кто покупал жилье в домах, которые только планировались к постройке, но из-за проблем у застройщиков не получили квартиры. Есть дольщики, которые по незнанию принесли деньги мошенникам, – сказал министр. – У каждого дома своя история, и единого механизма решения проблемы для всех нет.

В прошлом году в регионе восстановили права 560 дольщиков – это больше, чем за последние три года вместе взятых. Всего, работая с 2019 года по этой проблеме, решили проблему 2529 граждан из 61 дома. На сегодняшний день недостроенными остаются 14 домов, ждать свое жилье продолжают 1386 семей.

– Мы работаем в нескольких направлениях. Львиную долю закрывает наша совместная работа с Федеральным фондом развития территорий. С коллегами мы идем по двум направлениям: это достройка проблемных домов, которые нам достались, и компенсация в деньгах тем людям, которые попали в эту сложную ситуацию, – отметил Рашко.

По его словам, в этом году на завершающей стадии строительства находятся три домам – по улице Перелета, 1 и 2, а также дом на пересечении улиц Тарской и Яковлева. Если все пройдет удачно, новоселье отметят 783 человека. У дома по улице Химиков произошла смена подрядчика, 4 августа он зашел на объект и до конца года должен ввести этот дом в эксплуатацию. Здесь квартиры ждут 138 дольщиков. Готовность объекта составляет 59 %.

Дом по улице Герцена, 11, – самый сложный объект в Омске. Его стали возводить почти 20 лет назад, в 2006 году, по муниципальной программе регенерации ветхого жилья. Застройщиком стала компания «СибНефтеСбыт», до этого никакого отношения к строительству жилых домов не имевшая. В 2012-м стройка остановилась. Креативность обманутых дольщиков уже вошла в историю, один из последних перформансов – имитация жизни в недостроенном жилье.

Сейчас власти склоняются к тому, чтобы выплатить дольщикам компенсации, также появился потенциальный инвестор, который может заняться достройкой объекта.

В июне 2025 года в областное законодательство были внесены изменения, позволяющие предоставлять инвесторам земельные участки без торгов для завершения строительства проблемных объектов. В документе прописали обязанности застройщика решить проблемы обманутых дольщиков. Это касается таких объектов, как дома на улицах Завертяева и Герцена, 11. По объекту на пересечении улиц Масленникова и Маяковского тоже наметились подвижки: в марте вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс, благодаря которым возможно вовлечение застройщика в программу комплексного развития территорий.