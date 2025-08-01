Бывший форвард сборной России считает, что важнее высокий уровень игры.

Экс-форвард сборной России по хоккею Евгений Артюхин призвал не сосредотачиваться на личной истории нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда, ранее обвиненного в сексуальном насилии. По словам Артюхина, главное, чтобы хоккеист показывал высокий уровень игры на льду.

Напомним, что ранее канадский суд оправдал пятерых бывших игроков молодежной хоккейной сборной, в том числе форварда «ястребов» Майкла Маклауда, сняв с них обвинения в деле о сексуальном насилии.

– На это не стоит обращать внимания. Главное, чтобы хоккеист играл и показывал должный уровень хоккея. А то, что у него было в Канаде… На этом не стоит делать акцент. Сейчас таких легионеров, как Маклауд, мало в КХЛ, парень здорово себя проявил, когда играл за «Авангард». Его потенциальное возвращение в Омск, конечно, станет усилением, – цитирует слова Артюхина «Матч ТВ».

Что касается прошлого, то, по словам бывшего нападающего сборной России по хоккею, у каждого бывают ошибки, и на этом не стоит делать акцент в российском хоккейном сообществе.

Напомним, ранее экс-форвард «Авангарда» Максим Рыбин отметил, что возможное решение Маклауда вернуться в КХЛ вряд ли окажет негативное влияние на репутацию лиги. По его мнению, при оценке игроков клубам следует в первую очередь руководствоваться их спортивными достижениями, а не учитывать прошлые промахи.