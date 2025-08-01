Гостю из ближнего зарубежья избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня, 1 августа, суд избрал мигранту, напавшему на 16-летнюю девушку, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил СУ СК России по Омской области.

Напомним, что инцидент произошел в поселке Магистральном Омского района. Девушка проходила мимо спящего на лавочке мигранта, но тот вскочил с места и начал преследовать школьницу. Как рассказали в полиции, мужчина «щупал» девушку и «пытался заниматься самоудовлетворением». Девушка вырвалась и побежала к живущей неподалеку бабушке. В полицию они пришли уже вместе.

Иностранец работает в поселке на стройке, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет колонии. Расследование продолжается.