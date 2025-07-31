Злоумышленника поймали полицейские.

Омские полицейские задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. В правоохранительные органы поступил звонок от пожилой жительницы поселка Магистрального Омского района: на ее 16-летнюю внучку напал неизвестный и домогался. Оперативно прибыв на место происшествия, полицейские опросили девушку. Она рассказала, что шла по переулку, увидела сидящего с бутылкой в руках мужчину. А когда прошла мимо, услышала приближавшиеся шаги. Незнакомец догнал и совершил действия сексуального характера, после чего скрылся.

– Мужчина успел пощупать школьницу. И пытался заниматься самоудовлетворением, – уточнил источник «Омск-информа».

Девушка вырвалась и убежала к проживающей неподалеку бабушке. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Омскому району в тот же день разыскали предполагаемого злоумышленника на одном из строящихся объектов поселка. Им оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья. Полицейские выяснили, что мужчина находится в России на законных основаниях, проживает и трудится на стройке. Силовики возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Подозреваемый признал свою вину. Он помещен в изолятор временного содержания. Ранее мигрант к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование продолжается. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.