В SberOS добавили поддержку архитектуры RISC-V.

Сбер добавил поддержку архитектуры RISC-V в собственную операционную систему SberOS. Этот важный шаг расширит функциональные возможности системы и продолжит усилия Сбера по решению задач импортозамещения.

SberOS – настольная операционная система, которая изначально разрабатывается с акцентом на высокие стандарты безопасности, надежности и совместимости с современным оборудованием. ОС является основой пользовательской инфраструктуры в банке. Интеграция поддержки стандарта RISC-V расширяет ее возможности, позволяя запускать систему на процессорах, построенных на одной из самых передовых открытых архитектур.

– Запуск SberOS на RISC-V – это важный шаг на пути к технологическому суверенитету и развитию российского IT-ландшафта, – сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов. – Эта инициатива подчеркивает видение Сбера о будущем, где открытые стандарты, свобода выбора и инновации являются ключевыми драйверами прогресса в вычислительной технике.

RISC-V – современная открытая архитектура, созданная для максимальной гибкости, эффективности и инноваций. В отличие от традиционных, закрытых архитектур, RISC-V доступна для всех – ее можно свободно использовать, модифицировать и внедрять без лицензионных отчислений.