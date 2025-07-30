Профилактические осмотры и анализы разных систем организма проводятся в Детском «Евромеде» на Кемеровской, 13.

Здоровье детей – один из главных приоритетов в жизни каждой семьи. Но иногда за организмом ребенка так сложно уследить! Своевременно обнаружить «тревожные звоночки» и избежать развития серьезных заболеваний в будущем можно с помощью программ check-up (чекап). Это набор плановых медицинских анализов и консультаций специалистов, предназначенный для регулярной оценки здоровья, роста и развития ребенка.

Чекапы помогают не только выявить отклонения в здоровье малыша, но и позволяют врачу дать рекомендации родителям по правильному питанию, физической активности и психоэмоциональному состоянию ребенка.

Разнообразные чекап-программы для малышей действуют и в Детском «Евромеде». Современное оборудование ведущих мировых производителей, собственная лаборатория, где исследования проводятся практически полностью в автоматизированном режиме и в максимально короткие сроки, а также наличие в штате врачей всех основных специальностей позволяют провести полную диагностику растущего детского организма по разумным ценам.

Выгода при выборе услуг по комплексным чекапам может составлять до 60 %! Программы включают в себя определенный набор анализов, обследования на современном оборудовании (УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ), а также консультации врачей.

В Детском «Евромеде» в настоящее время организованы чекап-программы по восьми направлениям. Состав и стоимость* представлены на картинках.

Регулярные детские чекапы – это не просто посещение врача, а важная составляющая здоровья и благополучия всей семьи. Они помогают не только выявить и предотвратить болезни, но и с детства формируют положительное отношение к здоровому образу жизни.

Поддерживая здоровье своих детей, родители не только заботятся о будущем, но и строят крепкую семейную атмосферу, в которой забота друг о друге становится нормой.

Ознакомиться с правилами оформления чекап-программ можно на официальном сайте Детского «Евромеда»

*Стоимость чекап-программ действительна на момент публикации данной статьи. Актуальную информацию можно получить на официальном сайте Детского «Евромеда» или у операторов справочной службы.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ИНН 5504248024. Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г.

Рекламодатель — ООО «МЦСМ «Евромед»

Фото ООО «МЦСМ «Евромед»