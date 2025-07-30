Руководитель крупнейшего частного вуза региона рассказал, на что обращать внимание будущим студентам и их родителям при выборе учебного заведения.

Ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) Максим Родионов, недавно принял участие в совещании, организованном Министерством науки и высшего образования РФ под руководством Валерия Фалькова.

Тема совещания – качество образования в частных вузах. В своем сообщении в социальных сетях Максим Родионов описал свои впечатления от мероприятия как неоднозначные, обозначив существование определенного напряжения между частными вузами и Минобром. Это, по всей видимости, связано с несколькими моментами. Один из них – явное беспокойство Минобра по поводу предполагаемого переизбытка выпускников по некоторым гуманитарным специальностям, выпускаемых частными вузами. Другая проблема, затронутая на совещании, – существование так называемых вузов на три кабинета, которые могут заниматься «торговлей дипломами». Парадокс ситуации в том, что на совещании присутствовали преимущественно представители частных вузов с многолетним опытом работы.

РИА «Омск-информ» обратилось к Максиму Родионову, руководителю крупнейшего частного вуза Омской области, основанному почти 30 лет назад, чтобы получить разъяснения по ситуации и дать рекомендации абитуриентам и их родителям при выборе негосударственного университета.

Отвечая на вопрос о существовании «торговли дипломами», Максим Родионов подчеркнул, что за последние годы произошло значительное сокращение числа негосударственных вузов в России. Если 20 лет назад их количество превышало полторы тысячи, включая филиалы, то сейчас их осталось чуть более трехсот. Он предположил, что явление «торговли дипломами» могло иметь место до реформы высшего образования 2014–2018 годов, хотя прямых доказательств этому нет.

В период реформы были закрыты и некоторые достаточно сильные частные вузы. Процесс реформирования прошел не без потерь. Однако Максим Родионов уверен, что оставшиеся частные университеты, прошли жесткий отбор и доказали свою жизнеспособность.

Происходящая в России очередная реформа высшего образования, безусловно, затронет и негосударственные вузы. Уже со следующего года, например, нововведения коснутся порядка поступления абитуриентов со средним профессиональным образованием. Сокращение количества платных мест в государственных вузах неизбежно повлечет за собой рост цен на обучение в целом. Подробнее об этом можно прочитать в Телеграм-канале Максима Родионова.

– Мы переживаем интересное время. Очевидно, что результатом будет усиление негосударственного сектора. После всего того, что сейчас происходит, негосударственные вузы станут еще более мощными, – подчеркнул Максим Родионов.

При выборе вуза ректор рекомендует будущим студентам и их родителям обращать внимание на несколько ключевых моментов.

Во-первых, необходимо удостовериться из официальных источников о наличии бессрочной лицензии на образовательную деятельность и аккредитации на реализуемые образовательные программы. Это гарантирует, что полученное образование будет признано государством. Всю необходимую информацию можно найти на сайте вуза.

Во-вторых, важно оценить репутацию вуза и кадровый состав преподавателей, посмотреть на отзывы выпускников, ознакомиться с программами обучения.

Стоит также обратить внимание на наличие современной материально-технической базы. Студенты должны иметь доступ к необходимым ресурсам для эффективного обучения, включая компьютеры, библиотеки и специализированные лаборатории.

– Рекомендую будущим студентам и их родителям просто прийти в интересующий их вуз лично. Например, в СИБИТе всегда для них открыты двери. И сразу все становится понятно, – уверен Максим Родионов.

Сегодня ключевой является практическая направленность обучения. Лучшие частные вузы обеспечивают прохождение практики на предприятиях и в организациях – потенциальных работодателях. Это значительно повышает шансы выпускников на успешное трудоустройство. К примеру, выпускники СИБИТа трудоустраиваются с 100-процентной гарантией.

В заключение Максим Родионов подчеркнул, что выбор вуза – ответственное решение, которое влияет на всю будущую жизнь. Поэтому абитуриенты и их родители должны подходить к этому вопросу внимательно и тщательно, изучив все доступные источники информации и взвесив все за и против.