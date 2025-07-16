Выпускникам средних профессиональных учебных заведений будет сложнее поступить в вуз не по профилю: государство заинтересовано вывести их на рынок труда.

Цены на обучение вырастут

Полным ходом идет приемная кампания в высшие учебные заведения. Ректор СИБИТ Максим Родионов предупреждает о необходимости поторопиться с поступлением в вуз именно в этом году.

– Грядущее повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях России напрямую связано с предстоящим сокращением количества платных мест, объявленным Министерством образования и науки. Понимая сложное финансовое положение университетов, я убежден, что рост цен должен быть строго регламентируемым государством, – говорит Максим Родионов. – Очевидно, что платное высшее образование уже в ближайшее время станет менее доступным для среднего россиянина.

В связи с этим эксперт настоятельно рекомендует рассматривать альтернативные варианты, такие как поступление в региональные вузы, часто имеющие тесные связи с корпорациями и предлагающие студентам различные льготы, скидки и рассрочки платежей. Это позволит смягчить финансовое давление и сделать получение платного высшего образования более доступным.

Экспертный прогноз от Максима Родионова:

– В 2025 году средний рост цен составит 7-9 %, в топовых вузах, таких как МГУ, СПбГУ – до 30-60 %. Дальнейший рост платы за обучение вероятен из-за инфляции и сокращения платного приема после 2026 года.

Потребуется сдавать ЕГЭ?

Что же ждет абитуриентов с сентября 2025 года? Ситуация неоднозначна и зависит от предшествующего образования. Абитуриенты, уже имеющие диплом о высшем образовании, сохраняют право поступать на любую специальность в вуз на основании результатов внутренних испытаний, что остается неизменным. Однако для поступающих на базе среднего профессионального образования (СПО) ситуация существенно меняется.

В новой редакции правил приема в вузы прописано, что без сдачи ЕГЭ могут быть зачислены только лица с дипломом СПО, чья специальность напрямую соответствует профилю выбранной программы бакалавриата или специалитета. Для остальных абитуриентов с дипломом СПО процедура приема остается не до конца определенной, но очевидно, что им потребуется сдавать ЕГЭ.

Цель подобных изменений, вероятно, заключается в повышении эффективности системы образования и увеличении количества выпускников колледжей и техникумов, успешно трудоустраивающихся по своей специальности.

Помешает карьерному росту?

Этот шаг имеет и серьезные негативные последствия. Для многих диплом о среднем профессиональном образовании оказывается недостаточным для карьерного роста, и для достижения более высоких должностей и позиций необходим диплом о высшем образовании.

Например, для развития карьеры в государственных структурах диплом о высшем образовании со временем становится обязательным требованием. Таким образом, зачастую выпускник СПО сталкивается с необходимостью получения второго высшего образования, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты и потерю времени.

– Эта ситуация способствует созданию своеобразного порочного круга, где стремление к карьерному росту требует дополнительных образовательных инвестиций, что особенно актуально в свете уже упомянутого резкого повышения стоимости обучения, – отмечает Максим Родионов. – Рекомендую всем абитуриентам, имеющим диплом СПО и рассматривающим возможность получения высшего образования, успеть поступить до 23 августа 2025 года.

Курс – на технические специальности

Из поправок в Закон «Об образовании», которые Госдума приняла в третьем чтении, ясно, что органы власти теперь перед каждым учебным годом будут устанавливать максимальное количество платных мест для всей страны, а Минобрнауки распределит их между вузами.

Обновленный Закон «Об образовании» пока носит «рамочный» характер, но уже вырисовываются следующие тенденции. Первое: не все желающие смогут поступить в высшую школу даже за деньги. Второе: началось «наступление» на юридические и экономические специальности – экономике страны не нужны выпускники в таких количествах, как сейчас. Третье: развитие инженерно-технических специальностей хотят обеспечить за счет недоступности других профессий.

Экспертное мнение Максима Родионова:

– «Кнутом» проблему дефицита технических кадров не решить. Можно вводить ограничения на получение юридических и экономических специальностей, но без системы мотивации привлечь детей к рабочим специальностям является почти невыполнимой задачей. Инициативы по ограничению платных мест в высшей школе не находят поддержки у граждан. Более того, эффективность этих мер – тоже под вопросом. Ведь родители, у которых одна из целей в жизни «дать детям высшее образование», будут изыскивать все возможности для их реализации. И альтернатива в виде колледжа для них неприемлема.

Таким образом, желающим получить высшее образование имеет смысл поторопиться стать студентом именно в этом году. Грядущие перемены ведут к существенному удорожанию платного обучения. А тем, кто уже имеет среднее специальное образование, возможно, в ближайшей перспективе придется сдавать ЕГЭ. К тому же обучение в вузе будет в большей степени ориентировано на текущие нужды рынка труда.

Фото: СИБИТ