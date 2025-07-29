Омской «Флоре» 73 года, театральный проект – зарождающаяся традиция.

Много традиционных мероприятий и новых событий ожидает Омск в ближайшие выходные, когда будет праздноваться День города и День Омской области. Об этом сегодня, 29 июля, рассказали в городском пресс-центре журналистам.

Одно из самых любимых и каждый год ожидаемых событий – выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025». Ее торжественно откроют 1 августа в 16:00 в Выставочном сквере.

Будет представлено 17 экспозиций на площадке, которую поделят на две тематические зоны. Одну посвятят героическому прошлому, другую – славному настоящему. «Флора-2025» имеет соответствующий девиз: «Во славу былого, во имя будущего».

Основная тематика выставки – 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, а потому главным станет шестиметровый «Вечный огонь», который будет выполнен из гвоздик, эустом, хризантем и гидрангий.

Еще одна тема 2025 года на ярмарке – «Омск – молодежная столица», о жизни и увлечении молодых расскажут участники «Флоры» языком цветов.

Языком театра 2 августа в рамках празднования Дня города и Дня Омской области будут славить город театральные коллективы. С 12:00 до 19:00 проект «Молодежный. Театральный» будет проходить на сцене у драмтеатра.

– Опыт проведения аналогичного проекта был опробован на 9 Мая, омичам он понравился. Они пристально наблюдались за сценой, где выступали наши театры, то мы решили проект развить и представить его уже на День города, – рассказала вице-мэр города Омска Инна Елецкая.

Служители Мельпомены представят спектакли и свои концертные программы. Идея «Омска – молодежной столицы» вложена в концепцию и этого проекта, театры покажут, как они относятся к молодым, чем привлекают, чему учат. Ведущими будут герои комедии дель арте, с которым прочно ассоциируется этот вид искусства: Пьеро, Арлекин и Коломбина выйдут к зрителям, им составят компанию персонажи из любимых спектаклей омичей.

Добавим, что День города Омска и День Омской области впервые в 2025 году пройдут единым праздником. Самая полная афиша опубликована на сайте городской администрации.